Японцы заинтересовались российским лесом

Лидер деревянного домостроения в Японии Iida Group Holdings обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с ходатайством о покупке доли в крупнейшем лесопромышленном холдинге на Дальнем Востоке RFP Group, пишет РБК.

Источник издания рассказал, что Iida заинтересована в контрольном пакете. Японцы консолидируют 75 процентов компании, а оставшиеся 25 будут у существующих акционеров, уточняет другой источник.

RFP Group — один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии. В аренде у компании участки с разрешенной вырубкой 3,7 миллиона кубометров в год. Iida Group Holdings занимает более 50 процентов рынка Японии, строит в год около 50 тысяч деревянных домов и хочет расширятся.

Представитель Invest AG Александр Абрамов в сентябре попросил президента Владимира Путина поддержать сделку по продаже доли в компании японскому инвестору. Он объяснил такую необходимость желанием получить доступ на зарубежные рынки. Президент поручил правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Россию рассмотреть этот вопрос.

RFP Group оценили более чем в 500 миллионов долларов c учетом долга, японский инвестор может получить контрольный пакет в обмен на прямые инвестиции в 150 миллионов долларов. Долг RFP Group по итогам прошлого года был около 300 миллионов долларов.

Продажи российского леса за рубеж в первой половине 2021 года выросли на 20,3 процента. Так рынок отреагировал на запрет Путина вывозить необработанную древесину с 2022 года.