Попова объяснила легкое течение болезни при омикрон-штамме

Попова: легкое течение болезни при омикроне можно объяснить отсутствием пожилых в ЮАР

Легкое течение болезни при омикрон-штамме можно объяснить тем, что в Южно-Африканской Республике (ЮАР) мало пожилых людей. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

Главный санитарный врач страны рассказала, что в ЮАР вспышка нового варианта COVID-19 произошла среди студентов.

«Мы ни при каком варианте нового коронавируса не видим масштабного тяжелого течения среди молодых людей», — заявила Попова. Большинство случаев омикрон-штамма в других странах являются завозными. Пока нельзя установить опасность нового варианта коронавируса, резюмировала глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова заявила, что пандемия коронавируса закончится после установления четкого барьера для инфекции.

Новый штамм под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в Японии, Канаде, Испании, Швеции, Египте, Австрии и других странах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаев инфицирования новым штаммом в России нет.

