Роспотребнадзор назвал условия для окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса закончится после установления четкого барьера для инфекции. Такое условие назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит KP.RU.

Главный санитарный врач России заявила, что пандемия COVID-19 продлится «ровно до того момента, пока мы не поставим четкий, непреодолимый барьер для вируса».

Ранее Анна Попова заявила, что коронавирус начинает приобретать сезонный характер. При этом она отметила, что человечество не до конца изучило инфекцию за время пандемии.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявили 33 389 новых случаев COVID-19, общее число заболевших в стране за все время пандемии достигло 9 703 107.