Женщина нашла способ ежедневно зарабатывать сотни тысяч долларов

Австралийская предпринимательница нашла способ зарабатывать сотни тысяч долларов ежедневно с помощью продажи косметики. Историю женщины приводит Daily Mail.

Жительница Квинсленда Сэмми Лео (Sammy Leo) рассказала, что запустила собственный бренд Breeze Balm в 2016 году, когда узнала секретную формулу бальзама для лечения сухости губ от своего дедушки-фармацевта, который разработал ее 70 лет назад в Новой Зеландии. Известно, что в состав продукта входят животный жир и пчелиный воск.

Согласно материалу, бизнесвумен решила продавать средства для поврежденных губ в интернете по цене 20 долларов (1472 рубля) за штуку. По ее словам, во время акции «Киберпонедельник» (аналог «Черной пятницы»), которая состоялась 29 ноября, ей удалось реализовать около 14 тысяч бальзамов, получив тем самым 160 тысяч долларов (11,8 миллиона рублей) за 24 часа.

«Наш суперпитательный бальзам универсален. Средство можно использовать на губах, сухих ногах и кутикуле, а также раздраженной коже, потрескавшихся пятках и на других участках тела», — подчеркнула Лео. Отмечается, что в ассортимент ее марки также входят кремы для тела, скрабы для губ, BB-кремы и различные помады с блестками.

В сентябре другая женщина ушла с работы, открыла собственное дело и разбогатела за шесть недель. Известно, что бывшая учительница испанского языка Мария Уилкис основала компанию Candid Beauté, которая производит продукты для ухода за ресницами и кожей лица. Она заверила, что после запуска ей удалось заработать шестизначную сумму всего за шесть недель.