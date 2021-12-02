«Макдоналдс» уличили в нарушении обещаний

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» неоднократно обещала сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, по объемам которых корпорация обгоняет целую Норвегию. Журналисты Bloomberg уличили компанию в нарушении взятых на себя обязательств.

«Макдоналдс» предлагает больше говядины, чем любая другая сеть ресторанов, — от одного до двух процентов от общего количества в мире. Именно говядина считается наиболее вредной пищей для климата — крупный рогатый скот производит в пять раз больше метана, чем свиньи или куры, и в пятнадцать раз больше, чем орехи или чечевица. Объем выбросов, за которые ответственен «Макдоналдс», составляет 53 миллиона тонн в год. Норвегия производит 50,3 миллиона тонн выбросов.

Нарушенные обещания

В течение последних десяти лет «Макдоналдс» обещал решить проблему, связанную с самым популярным пунктом в меню — гамбургерами. Корпорация и в самом деле принимала определенные меры: в 2011 году компания запустила круглый стол, целью которого являлось улучшение методов животноводства. «Макдоналдс» также обещал закупать часть говядины из экологически чистых источников, а в октябре заявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Тем не менее углубленное изучение политики компании показало, что корпорация не справляется с выполнением взятых на себя обязательств.

Старший преподаватель управления агробизнесом в университете Линкольна Ник Лис заявил, что на самом деле «Макдоналдс» не принимает активного участия или не делает серьезных инвестиций в сокращение выбросов. Общий объем выбросов корпорации вырос на семь процентов с 2015 года. Хотя компания и заявляет, что за этот период снизила интенсивность выбросов от пищевых продуктов и упаковки на шесть процентов, она не может сообщить подробности достижения таких улучшений.

Проекты и программы

Выполнение обещания закупить экологически чистую говядину тоже поставили под сомнение. В большинстве случаев «Макдоналдс» закупал мясо в рамках программ, которые на самом деле не требуют от животноводов принятия мер по сокращению выбросов. Другая важная инициатива корпорации — финансирование программ, которые помогают скотоводам и фермерам улучшить состояние своих земель. Однако выделенные суммы оказались микроскопичны для компании, которая в 2020 году достигла 19,2 миллиарда долларов продаж и 4,7 миллиарда доллара прибыли.

На проект по экологизации выпаса скота «Макдоналдс» потратил 1,6 миллиона долларов за пять лет, или около 320 тысяч долларов в год. На другой проект по улучшению практики землепользования в Небраске «Макдоналдс», по оценкам журналистов, потратил около 425 тысяч долларов. «Такие компании, как "Макдоналдс", получают много положительных отзывов о взятых на себя обязательствах. Но очень мало действуют в последующем», — заявила доцент кафедры экологических исследований Нью-Йоркского университета Дженнифер Жаке.

Без перемен

Представители «Макдоналдс» отмечают, что усилия корпорации вышли далеко за рамки пары партнерств. Компания поддерживает производителей мяса, помогая им медленно приспособиться к изменениям. «Мы много слушали, общались, встречались и посещали ранчо и фермы», — рассказала директор по устойчивому развитию «Макдоналдса» Дженни Макколлок. Такой подход помог наладить отношения, и теперь существует основа для достижения существенного прогресса.

Однако некоторые скотоводы по-прежнему не хотят менять привычные методы. В том числе производители переживают о том, кто будет платить за изменения. Речь идет не только о затратах на обновление производства, но и на механизмы отслеживания выбросов и соответствующую документацию, чтобы сообщать данные брендам, например компании «Макдоналдс». При этом корпорация не хочет платить больше за более экологичные методы ведения скотоводства. Кроме того, «Макдоналдс» специализируется на продаже гамбургеров за один доллар, и компании было бы тяжело в одиночку стимулировать принятие мер по защите окружающей среды. Корпорация не сможет компенсировать затраты за счет клиентов.

Ранее, в сентябре, французские отделения «Макдоналдс» отказались от пластиковых бутылок для достижения целей по экологии. Однако компанию обвинили в продаже клиентам водопроводной воды. Журналисты сообщили, что она не закупает минеральную воду, чтобы продавать ее на розлив. Сотрудники ресторанов просто наливают воду из-под крана и пропускают через фильтр перед подачей.