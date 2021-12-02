Россиянин избил прибывшего к нему на вызов медика из-за паспорта

Житель Москвы напал на прибывшего по вызову врача и угрожал ему оружием

Житель Москвы избил прибывшего к нему по вызову медика из-за того, что тот не показал ему оригинал паспорта, сообщает Telegram-канал Shot.

Прибывший сотрудник поликлиники сначала продемонстрировал россиянину копию документа в телефоне. Но мужчину такой вариант не устроил. Житель Москвы напал на врача и даже угрожал ему оружием, которое якобы было спрятано в соседней комнате.

После такой встречи медику самому потребовалась госпитализация. У мужчины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы челюсти и бедра.

В сентябре в Уфе пьяный мужчина избил прибывших на вызов врачей скорой помощи. По данным следствия, бригада медиков доставила мужчину в городскую больницу с подозрением на отравление. Однако пациент неожиданно набросился на врачей с кулаками. Он сломал руку врачу-токсикологу и сильно избил ее коллегу врача-реаниматолога скорой помощи, пытавшегося его остановить. После этого мужчина сбежал из больницы.