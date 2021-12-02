Лукашенко оценил вероятность досрочных выборов президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил вероятность проведения досрочных выборов главы республики после принятия обновленной Конституции страны. Об этом он высказался в интервью РИА Новости.
Лукашенко заявил, что после референдума о внесении изменений в белорусскую Конституцию будут вновь проведены выборы всех органов власти, в частности — парламента и Всебелорусского собрания. При этом он не исключил проведения и досрочных выборов главы государства.
По его словам, они могут пройти в том случае, если «президент так решит» или в переходных положениях в основном законе будут закреплены другие сроки избрания белорусского лидера.
Ранее Лукашенко объяснил смысл принятия новой Конституции. Он рассказал, что основной сутью вносимых изменений является перераспределение полномочий и создание новой структуры власти. Глава республики отметил, что роль правительства и парламента вырастет, однако сильная президентская власть сохранится.