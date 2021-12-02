Лукашенко оценил вероятность досрочных выборов президента Белоруссии

Лукашенко заявил, что выборы всех органов власти пройдут после принятия новой Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил вероятность проведения досрочных выборов главы республики после принятия обновленной Конституции страны. Об этом он высказался в интервью РИА Новости.

Лукашенко заявил, что после референдума о внесении изменений в белорусскую Конституцию будут вновь проведены выборы всех органов власти, в частности — парламента и Всебелорусского собрания. При этом он не исключил проведения и досрочных выборов главы государства.

По его словам, они могут пройти в том случае, если «президент так решит» или в переходных положениях в основном законе будут закреплены другие сроки избрания белорусского лидера.

Ранее Лукашенко объяснил смысл принятия новой Конституции. Он рассказал, что основной сутью вносимых изменений является перераспределение полномочий и создание новой структуры власти. Глава республики отметил, что роль правительства и парламента вырастет, однако сильная президентская власть сохранится.

