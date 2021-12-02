Президент Белоруссии Лукашенко: ни в коем случае никакого двоевластия быть не должно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил смысл новой Конституции в интервью РИА Новости.

По словам Лукашенко, перераспределение полномочий и создание новой структуры власти — это главный, но не единственный смысл новой Конституции. Он отметил, что «это правильно».

«В проекте Конституции усиливается роль правительства, усиливается роль парламента. Но президент, как и сегодня, будет формировать их, он будет главой государства, и сильная президентская власть остается. Ни в коем случае никакого двоевластия быть не должно», — заявил Лукашенко.

В стране появится новый орган — Всебелорусское собрание. Лидер государства напомнил, что впервые оно прошло еще в 1990-х годах: «Наиболее острые, основные вопросы рассматриваются на нем. И если Всебелорусское народное собрание определило вот так, вся страна движется в этом направлении. И президент тоже. Но это решение президента. Сейчас это будет в Конституции», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко сообщал, что референдум по поправкам в Конституцию республики состоится в феврале 2022 года. Об этом политик заявил в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства.