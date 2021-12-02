Сотрудник «Макдоналдса» показал котлеты для сэндвича и удивил зрителей

Блогер Айзея Гилли, работающий в сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», показал на видео в TikTok замороженные котлеты для сэндвичей. Многие зрители удивились виду полуфабрикатов и сравнили их с керамической плиткой. Но другие комментаторы посмеялись над тиктокером, в котлетах они не увидели ничего особенного.

Гилли заснял на камеру свиные котлеты, которые добавляют в популярный в США сэндвич «МакРиб» (McRib, сэндвич со свининой со вкусом барбекю — прим. «Ленты. ру»). «Многих из вас удивляет тот факт, что "МакРиб" делают из замороженных котлет», — сказал молодой человек в ролике. Он показал коробку, полную замороженных полуфабрикатов серо-белого цвета. Следом Гилли разломал надвое одну котлету и бросил ее на пол. «Вот что вы едите. Это безумие!» — заявил парень.

Видео сотрудника «Макдоналдса» набрало больше двух с половиной миллионов просмотров. Многие зрители удивились внешнему виду котлет — полуфабрикаты из-за цвета и формы показались им похожими на строительные материалы. «Мне показалось, что это керамическая плитка», «Я подумал, что это кирпичи», «Слава богу, что я таким не питаюсь», — написали комментаторы.

Другие юзеры, напротив, поиронизировали над Гилли. По их мнению, он не показал ничего необычного в ролике, ведь в фаст-фуде зачастую используются замороженные полуфабрикаты. «Так они замороженные? А я-то думала, что их перевозят теплыми в соусе барбекю в специальном нагревателе», — посмеялась над блогером зрительница. «Большая часть пищи, которую ты ешь, когда-то была заморожена», — отметил комментатор.

Ранее другой работник «Макдоналдса » показал на видео кишащий червями аппарат для розлива напитков. Представители сети фастфуд-кафе объяснили наличие червей в технике проблемами с канализацией.

