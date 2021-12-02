Французским банкам запретили вкладываться в российский мегапроект

Президент Франции Эммануэль Макрон запретил французским банкам вкладываться в российский мегапроект «Арктик СПГ-2» на Ямале несмотря на тот факт, что в проекте завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) участвует TotalEnergies. Как сообщает La Tribune, финансирование решили ограничить из соображений сохранения климата.

Однако, как отмечает издание, бойкота одной только Франции недостаточно, чтобы «поставить проекту подножку»: он уже получил многомиллиардное финансирование от других кредитных организаций.

В конце ноября стало известно, что «Арктик СПГ-2» привлечет кредиты на сумму 9,5 миллиарда евро от российских и иностранных банков. 4,5 миллиарда — деньги российских кредитных организаций. Речь идет о синдикате, включающем Сбербанк, Газпромбанк и его дочернее общество Bank GPB International S.A., государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» и Банк «ФК Открытие».

Проект «Арктик СПГ-2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа. «НОВАТЭКу» принадлежит 60 процентов в проекте. TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также Japan Arctic LNG B.V. владеют десятью процентами каждая.