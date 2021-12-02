В Белоруссии пообещали жестко ответить на санкции ЕС

МИД Белоруссии о санкциях ЕС: будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры

МИД Белоруссии пообещал жестко ответить на новый пакет санкций Евросоюза (ЕС) против Минска. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте белорусского ведомства.

«Исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры», — говорится в тексте.

В министерстве также отметили, что чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем очевиднее будет становиться его опасность для стабильности и безопасности. «И вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии — Европейском союзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься», — подчеркивается в заявлении.

По данным ведомства, санкции ЕС направлены на «удушение» страны, уничтожение республики как суверенного, экономически успешного государства.

В четверг, 2 декабря, Европейский союз (ЕС) принял пятый пакет санкций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. В нем говорится, что Совет Евросоюза утвердил очередной пакет индивидуальных запретительных мер против физических и юридических лиц «в связи с гибридными действиями Белоруссии по инструментализации мигрантов для оказания давления на государства Евросоюза».