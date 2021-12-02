Внешность Майли Сайрус на обложке Forbes смутила ее фанатов

Внешний вид Майли Сайрус с ярким макияжем на фото в журнале раскритиковали в сети

Американская певица Майли Сайрус попала в список главных инфлюэнсеров до 30 лет по версии журнала Forbes, снялась на его обложку и смутила фанатов внешним видом. Комментарии и фото появились на Daily Mail.

29-летнюю знаменитость запечатлели вблизи к камере с уложенными волнами объемными волосами и макияжем в стиле smoky eyes (техника макияжа глаз с плавным переходом тона от светлого к темному — прим. «Ленты.ру»). На ней также была одета серая жилетка, покрытая блестящими стразами и пайетками.

Читатели издания неоднозначно отнеслись к внешности поп-исполнительницы на размещенном снимке. По их мнению, она выглядит старше 30 из-за чересчур яркого мейкапа и старомодной прически. «Она выглядит не на 30 лет, а на 50!», «Что они сделали с ее лицом?», «Выглядит ужасно, как-будто ей 50», «Майли не похожа на себя», — критиковали пользователи сети.

В июле поклонники обругали Майли Сайрус за выступление на фестивале Resorts World Las Vegas в полуобнаженном виде. Певица вышла на сцену в кожаном топе с открытой спиной и принтом в виде звезд. Вещь оформлена глубоким декольте, частично оголяющим грудь, заклеенную серебристыми стикерами.