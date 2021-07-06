Фанаты раскритиковали Майли Сайрус за выступление в полуобнаженном виде

Американская певица Майли Сайрус выступила на музыкальном фестивале Resorts World Las Vegas в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

28-летняя исполнительница вышла на сцену в кожаном топе с открытой спиной и принтом в виде звезд. Вещь оформлена глубоким декольте, частично оголяющим грудь, заклеенную серебристыми стикерами. На Сайрус также были мини-юбка с рисунком в виде американского флага и черные кожаные ботфорты, на которых тоже изображены звезды. Известно, что такой наряд звезда выбрала в честь Дня независимости США, который отмечается 4 июля.

Читатели издания обругали исполнительницу за появление на публике в полуобнаженном виде. «Она такая противная. Выглядит очень дешево», «Она изо всех сил пытается привлечь внимание», «Посредственная певица, которая использует шокирующие выходки, чтобы оставаться в тренде. В наши дни талант неважен, главное — как можно больше оголиться», «Неряшливая и убогая», — негодовали они в комментариях под фото.

В июне фанаты раскритиковали татуировки Майли Сайрус на фото в бикини. Так, знаменитость снялась спиной к камере в зеленом комплекте бикини. На кадре можно разглядеть множество татуировок разных размеров на руках, предплечьях, ребрах и пояснице Сайрус. «Просто ужасные татуировки. Коллекция неудачных решений», — писали подписчики певицы.