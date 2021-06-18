Фанаты раскритиковали татуировки Майли Сайрус на фото в бикини

Американская певица Майли Сайрус сфотографировалась в купальнике и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

На размещенном в Instagram-сторис кадре 28-летняя исполнительница снялась без макияжа в зеленом комплекте бикини. Позже Сайрус опубликовала на своей странице фотографию в этом же наряде, на которой она сидит спиной к камере. На кадре можно разглядеть множество татуировок разных размеров на руках, предплечьях, ребрах и пояснице Сайрус.

«Я не знаю, что вы хотите увидеть больше: мои татуировки или меня на концерте», — подписала она пост, который набрал 670 тысяч лайков.

Читатели издания не оценили нелепые, по их мнению, рисунки на теле знаменитости. «Просто ужасные татуировки. Коллекция неудачных решений», «Если мысленно стереть с нее все татуировки, то она будет выглядеть неплохо», «Она выглядит грязной», «Отвратительные тату!», «Майли была хорошенькой до всех этих рисунков. Теперь она выглядит мерзко», — высказывались они.

В феврале Майли Сайрус снялась в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Звезда сфотографировала себя в зеркало в кроп-топе голубого цвета с белой надписью и ярко-синих коротких шортах. «Отвратительная, грязная и непривлекательная», — ругали ее подписчики.