Афганистан получил от ООН 16 миллионов долларов

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) перевела на счет афганского Центрального банка 16 миллионов долларов. Об этом сообщили в эфире афганского телеканала 1TV, передает ТАСС.

По заявлениям представителя ЦБ, эти средства должны быть направлены на продление гуманитарной помощи афганскому населению. Он отметил, что их задействуют в рамках борьбы с бедностью в стране.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 95 процентов населения Афганистана столкнется с голодом зимой. По словам афганского посла в России Саида Тайеб Джавада, после захвата власти боевиками радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) для жителей республики настали тяжелые дни.

1 декабря источники сообщили, что Всемирный банк готовится разморозить часть афганских активов в размере 280 миллионов долларов для отправки гуманитарной помощи Афганистану. Для этого банку необходимо получить разрешения 31 донора Целевого фонда реконструкции Афганистана, который также управляется структурами банка. Встреча доноров пройдет в пятницу, 3 декабря.