В России запустили образовательный медицинский портал о профилактике рака

В России появился образовательный медицинский портал о профилактике рака «Все не напрасно», предназначенный как для здорового населения, так и для пациентов и их близких. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда медицинских решений «Не напрасно», поступившем в «Ленту.ру».

Проект объединяет четыре пациентских сервиса фонда в единую экосистему и делает доступ к информации и помощи проще и эффективнее. Отмечается, что портал предназначен для тех, кто интересуется или вынужден знать больше про онкологию.

Сервис состоит из четырех разделов, ранее функционировавших по отдельности. Первый, «Скрин», представляет собой тест для определения персональных рекомендаций по профилактике и ранней диагностике рака. За пять лет его работы было проведено свыше 409 тысяч тестов.

Раздел «Просто спросить» — это онлайн-справочная служба для пациентов и их близких, которая помогает найти ответы на вопросы о лечении и профилактике рака. На данный момент заполнили заявку и получили рекомендации экспертов уже семь тысяч человек.

Третий блок называется «Профилактика Медиа». Это просветительский проект о доказательной медицине и онкологии, выпускающий больше 65 эксклюзивных публикаций в год.

И, наконец, последний, четвертый раздел — «Онко Вики» — создается как справочник с ответами на большинство вопросов про рак. На данный момент полностью готов раздел о раке молочной железы.

Фонд медицинских решений «Не напрасно» — некоммерческая организация, с 2010 года реализующая системные проекты в области российской медицины. Среди его проектов, в частности, первая в России грантовая программа для талантливых онкологов Высшая школа онкологии, научно-популярное СМИ о доказательной медицине и профилактике различных заболеваний «Профилактика.Медиа» и другие. Все программы фонда бесплатны.