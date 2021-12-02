В Сирии 10 нефтяников погибли в результате теракта

В результате теракта в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли по меньшей мере 10 нефтяников, работавших на местном нефтяном месторождении. Об этом сообщает местное агентство SANA.

Согласно предварительным данным, все они возвращались с работы в одном автобусе, когда прогремел взрыв. Также сообщается об одном пострадавшем.

В начале ноября два мощных взрыва прогремели у входа в госпиталь имени Сардара Мохаммада Дауд Хана в афганской столице Кабул. Позже террористы ворвались внутрь больницы, где завязалась интенсивная перестрелка. Очевидцы рассказали, что на крупнейший военный госпиталь Афганистана напали террористы из «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России).