Вышла дебютная картина Антона Богданова «Нормальный только я»

Режиссер Антон Богданов представил свой дебютный фильм «Нормальный только я». Премьерный показ фильма состоялся 29 ноября в московском кинотеатре «Формула Кино», следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Помимо режиссерского дебюта для Богданова, кино стало также первым проектом кинокомпании «Проспект Мира». Оригинальный сценарий картины написали Михаил Шулятьев и Антон Богданов. Главные роли исполнили Ольга Лерман, Константин Хабенский, Максим Виторган, Сергей Кутергин и Антон Богданов.

«Нормальный только я» — это история про принятие людьми друг друга и самих себя. Действие разворачивается в детском лагере «Красный сокол», который по корыстной договоренности директора Игоря Новожилова и местного мэра Виктора Рюриковича признают аварийным и отдают под снос. Но в лагерь неожиданно приезжает отряд детей с особенностями здоровья.

Новожилов идет на угрозы, подкуп и поджог, чтобы выставить детей из лагеря, а потом привозит туда подростков из неблагополучных семей с целью выжить «нежеланных гостей». Но те готовы отстаивать свое право на отдых. Так сталкиваются два детских мира: здоровых, но никому не нужных, и любимых дома, но с инвалидностью.

Картина, по словам авторов, поднимает тему инклюзии в России. Создатели фильма сами являются кураторами инклюзивного лагеря и на практике знакомы с методами работы с «особенными» детьми. В фильме наравне с профессиональными актерами снимаются реальные дети с ограниченными возможностями. Их личные истории рассказываются в рамках общего сюжета.

Короткометражная версия этого фильма ранее была показана в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Также показы организовывались в Ташкенте, Перми, Таганроге, Ростове, Санкт-Петербурге. Картина отобрана на фестиваль Terni International Film Festival 2021.

Авторы подчеркивают, что фильм «Нормальный только я» позволяет зрителю задуматься над значением слова «нормальный», сравнить себя с ее героями, вспомнить истории из детства и окунуться в атмосферу захватывающего приключения, подкрепленного юмором и теплой обстановкой. Цель фильма, отмечают они, «не давить на жалость», а продемонстрировать реальность и искренность.