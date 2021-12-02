Прилетающих из нескольких стран россиян посадят в обсерваторы на карантин

Роспотребнадзор: прибывающих из нескольких стран россиян будут помещать в обсерваторы

Россиян, возвращающихся на родину из «рисковых» стран, начнут помещать в обсерваторы на 14-дневный карантин. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на распоряжение Роспотребнадзора.

Отмечается, что в целях недопущения завоза нового омикрон-штамма в Россию, прилетающие из нескольких стран туристы должны будут проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию по прибытии на территорию Москвы.

Так, Роспотребнадзор отнес к категории «рисковых» стран ЮАР, сопредельные к республике африканские государства, Великобританию, Китай, а также ряд других государств, которые объявили о выявлении омикрон-штамма.

В настоящее время на границе проводится тестирование граждан, прибывающих из этих стран.

2 декабря в России ввели 14-дневный карантин для прибывающих из Южно-Африканской Республики (ЮАР) и граничащих с ней стран. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, туристов, которые должны уйти на самоизоляцию, немного. По данным Ростуризма, в ЮАР сейчас находятся несколько сотен россиян.