Основатель клиники «Омикрон» подал в суд на ВОЗ

Владелец сибирской сети офтальмологических клиник Александр Падар подал в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и потребовал, чтобы ей запретили использовать слово «омикрон» для обозначения нового штамма коронавируса. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам основателя клиники, название медучреждения — зарегистрированный товарный знак, а ассоциация со штаммом COVID-19 наносит вред деловой репутации клиники. «Ну сами подумайте, если кто-то умрет от омикрона — родственник или ваш друг — то вы вряд ли пойдете в клинику с аналогичным названием», — подчеркнул Падар.

Открытие первой клиники «Омикрон» состоялось в Новокузнецке в 2015 году. В настоящее время медучреждения работают в 11 российских городах.

Новейший штамм COVID-19 B.1.1.529 выявили в Южной Африке, ему присвоили греческую букву «омикрон» (О). В ВОЗ признали эту мутацию вызывающей беспокойство. Отмечается, что она может затронуть большое число людей в мире, в том числе переболевших другими штаммами коронавируса, а существующие вакцины могут оказаться неэффективными.