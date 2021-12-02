ОПЕК+ увеличила добычу нефти

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в январе на 400 тысяч баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ по итогам заседания 2 декабря договорились увеличить добычу нефти в январе на 400 тысяч баррелей в сутки, сообщает ТАСС.

В рамках соглашения Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить добычу на 109 тысяч баррелей в сутки каждая. Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 4 января 2022 года.

Аналитики предполагали, что ОПЕК+ откажется от этих планов из-за появления нового омикрон-штамма коронавируса, распространение которого может негативно отразиться на развитии мировой экономики и привести к снижению потребления нефти. В организации сообщили, что продолжат пристально следить за развитием пандемии и при необходимости внесут корректировки.

Нефтяные котировки отреагировали снижением еще до объявления официальных результатов, поскольку информация о планах ОПЕК+ попала в СМИ. Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель впервые с 19 августа, WTI падала до 62,48 доллара.