Цены на нефть рухнули

Цены на нефть марки Brent рухнули, опустившись ниже 66 долларов за баррель впервые с 19 августа. В ходе торгов на лондонской бирже ICE она торговалась по 65,8 доллара. На момент написания заметки ее стоимость составляла 67 долларов (минус 2,72 процента).

Нефть марки WTI опускалась до 62,48 доллара (минус 4,72 процента). Позже цена скорректировалась, поднявшись до 64,2 доллара (минус 2,09 процента).

Котировки снижаются на фоне сообщения Reuters со ссылкой на источники, что страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в январе на 400 тысяч баррелей в сутки. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании 2 декабря.

Ранее аналитики допускали, что ОПЕК+ не пойдет на этот шаг из-за нового омикрон-штамма коронавируса. Его распространение может привести к новым локдаунам по всему миру, что замедлит развитие мировой экономики и уменьшит потребность в нефти.