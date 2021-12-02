В Москве объяснили порядок оформления медотвода по новому алгоритму

Депздрав Москвы: чтобы получить медотвод по новой схеме, нужно иметь московский полис ОМС

В Департаменте здравоохранения Москвы объяснили порядок оформления медотвода от вакцинации против COVID-19 по новому, упрощенному алгоритму. Об этом сообщает РИА Новости.

Как разъяснили в ведомстве, для получения соответствующей справки нужно иметь московский полис ОМС или быть прикрепленным к столичной поликлинике. Перечень оснований для медотвода остается небольшим: острые инфекционные заболевания, обострения серьезных хронических болезней, неотложные и угрожающие жизни состояния.

В некоторых случаях принимать решение о вакцинации может лечащий врач. Речь идет о ситуациях, когда по медицинским показаниям вакцину следует применять с осторожностью. Прежде чем назначить медотвод, медик осмотрит пациента, оценит состояние его здоровья, изучит историю болезни и при необходимости направит на обследование. Кроме того, случай пациента врач может обсудить со специальной комиссией, в которую входят специалисты Депздрава и разработчики вакцины.

Также сообщается, что в России с 1 февраля медотводы будут контролироваться на федеральном уровне. Регионы будут направлять данные о подобных справка на портал Госуслуг.

Ранее стало известно, что Москва стала пилотным регионом по внедрению единого федерального стандарта выдачи медотвода. Получить справку можно будет через Госуслуги.