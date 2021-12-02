В Москве упростили правила получения медотвода от прививки

Департамент здравоохранения Москвы со 2 февраля упростил правила получения медотвода от вакцинации в столице. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Уточняется, что Москва стала пилотным регионом по внедрению единого федерального стандарта выдачи таких справок. По всей России аналогичная процедура заработает с февраля 2022 года. Для получения медотвода на портале госуслуг необходимо иметь московский полис ОМС или быть прикрепленным к столичной поликлинике.

Газете «Коммерсантъ» объяснили в депздраве, что перечень заболеваний и состояний для медотвода, указанный в инструкции к вакцинам, невелик: рекомендуется временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях. Также в отдельных случаях решение о медотводе может принять лечащий врач.

17 ноября «Ведомости» выяснили, что медработники в России должны будут вносить информацию о людях с противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 в специальную базу. В то же время эксперты предупредили, что точный подсчет количества людей, относящихся к данной категории, затруднен. По оценке доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, медицинский отвод от прививки может иметь более 10 процентов взрослого населения страны. С другой стороны, эпидемиолог, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов уверен, что на долю взрослых россиян, имеющих противопоказания, приходится всего около 2-3 процентов.