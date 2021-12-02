Письмо императрицы Екатерины II о вакцинации продали на торгах в Лондоне

Портрет Екатерины II и письмо о вакцинации от оспы продали за 93,7 миллиона рублей

Портрет Екатерины II художника Дмитрия Левицкого и письмо 1787 года императрицы графу Петру Румянцеву о необходимости вакцинации от оспы были проданы на торгах в Лондоне, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, письмо и портрет были выставлены на аукционе в британском доме MacDougall's единым лотом. Покупатель заплатил 951 тысячу фунтов стерлингов (примерно 93,7 миллиона рублей). Письмо — первый исторический документ о первой вакцинации в России, известный на данный момент.

Ранее сообщалось, что на аукционе в Женеве продали драгоценности царской семьи Романовых за 885 тысяч долларов (62,3 миллиона рублей). С молотка ушли брошь с сапфиром в 26,8 карата в бриллиантовом обрамлении и серьги с сапфирами ступенчатой огранки весом 6,69 и 9,36 карата, обрамленные бриллиантами огранки «роза», которые принадлежали тете императора Николая II великой княгине Марии Павловне.