Тайно вывезенные ценности царской семьи ушли с молотка за 62 миллиона рублей

На аукционе в Женеве, Швейцария, продали драгоценности царской семьи Романовых за 885 тысяч долларов (62,3 миллиона рублей). Об этом сообщают «Известия».

С молотка ушли брошь с сапфиром в 26,8 карата в бриллиантовом обрамлении и серьги с сапфирами ступенчатой огранки весом 6,69 и 9,36 карата, обрамленные бриллиантами огранки «роза», которые принадлежали тете императора Николая II великой княгине Марии Павловне.

После февральской революции 1917 года она попросила британского антиквара Альберта Генри Стопфорда тайно вывезти гарнитур в Лондон. Чтобы забрать ценности из дворца, ему пришлось переодеться рабочим. В октябре того же года Стопфорд отдал их на хранение в банк.

Княгиня покинула Россию лишь спустя два года и не успела забрать украшения. В июле 1920 года она добралась до Парижа, но была тяжело больна и спустя несколько месяцев скончалась.

После смерти Марии Павловны драгоценности унаследовала ее дочь великая княжна Елена Владимировна, жена принца Греческого и Датского Николая, дяди супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа. Затем украшения передавались по наследству следующим поколениям, пока в 2009 году не оказались на аукционе Sotheby’s и не были проданы европейской княжеской семье за 480 тысяч долларов (34,1 миллиона рублей).

О решении снова выставить реликвии на аукцион стало известно 3 ноября. Изначально директор по продажам аукционного дома Оливье Вагнер оценил гарнитур в 300-500 тысяч долларов (от 21,3 до 35,5 миллиона рублей) и заявил, что ему крайне редко доводилось иметь дело с украшениями, имеющим настолько уникальное происхождение. В итоге гарнитур ушел с молотка во вторник, 10 ноября, за 885 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что пара садовых украшений, которые владельцы считали позднейшими копиями древнеегипетских, оказались настоящими историческими артефактами возрастом 5000 лет и стоимостью 195 тысяч фунтов стерлингов (более 19 миллионов рублей). Скульптуры держала в саду семья из небольшого английского городка Клэр, графство Суффолк, Великобритания.