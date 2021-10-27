Уникальные драгоценности Романовых продадут на аукционе в Женеве

Тайно вывезенные перед революцией драгоценности Романовых продадут на аукционе в Женеве

Тайно вывезенные перед революцией ювелирные украшения российской царской семьи продадут в аукционном доме Sotheby's . Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, главным лотом нынешних торгов аукциона станет комплект из броши и серег великой княгини Марии Павловны, которые предварительно оценены в 300-500 тысяч долларов. В гарнитур входят клипсы с сапфирами ступенчатой огранки весом 6,69 и 9,36 карата, обрамленные бриллиантами огранки «роза», и такой же броши с сапфиром в 26,80 карата и двумя рядами бриллиантов вокруг него.

Директор по продажам аукционного дома Оливье Вагнер заявил, что с украшениями, имеющими столь уникальное происхождение, приходится иметь дело редко. Аукцион пройдет в Женеве 10 ноября.

В сентябре личную вещь сестры британской королевы продали за 40 миллионов рублей. Речь идет о браслете бренда Cartier, который член королевской семьи надела на фотосессию в Букингемском дворце по случаю 19-летия. Известно, что автор упомянутого снимка — фотограф Сесил Битон (Cecil Beaton). Украшение, датированное 1925 годом, выполнено из двух рядов жемчуга и украшено бриллиантами круглой огранки.