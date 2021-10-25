Кроссовки Майкла Джордана продали за рекордные 102 миллиона рублей

Пару Nike Air Ships, которую Майкл Джордан носил в 1984 году, купили за рекордную цену

Кроссовки шестикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные 102 миллиона рублей. Об этом сообщает «Би-би-си».

Речь идет белой паре Nike Air Ships, которая оформлена красными деталями. По информации издания, спортсмен носил эти кроссовки, когда играл за команду Chicago Bulls в своем первом сезоне в 1984 году. В том же году Джордан начал сотрудничать с компанией Nike, в результате чего они создали фирменный бренд одежды и обуви Air Jordan.

Пара ушла с молотка на аукционе Sothebyʼs в Лас-Вегасе за 1,47 миллиона долларов (102,7 миллиона рублей). Это самая высокая цена, когда-либо вырученная за игровую обувь в любом виде спорта. Кроссовки с автографом купил известный коллекционер Ник Фиорелла (Nick Fiorella).

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«Этот рекордный результат для Jordan Nike Air Ships подтверждает, что Майкл Джордан и франшиза Air Jordan находятся на вершине рынка кроссовок», — отметил сотрудник аукционного дома Брам Вахтер (Brahm Wachter) после окончания торгов.

Первоначально стоимость данного лота оценивалась от одного до 1,5 миллиона долларов.

В апреле сообщалось, что первые кроссовки Yeezy рэпера Канье Уэста продали на аукционе по самой высокой цене в истории. Прототип кроссовок Nike Air Yeezy 1, дизайн которых был разработан хип-хоп-исполнителем совместно с дизайнером Марком Смитом (Mark Smith) для марки Nike в 2007 году, выкупили за 1,8 миллиона долларов (135 миллионов рублей).