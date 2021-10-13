Садовые украшения оказались древнеегипетскими артефактами за 19 миллионов рублей

Семья в Великобритании держала в саду скульптуры времен Древнего Египта и не знала об этом

Пара садовых украшений, которые владельцы считали позднейшими копиями древнеегипетских, оказались настоящими историческими артефактами возрастом 5000 лет и стоимостью 195 тысяч фунтов стерлингов (более 19 миллионов рублей). Об этом сообщает Metro.

Скульптуры держала в саду семья из небольшого английского городка Клэр, графство Суффолк, Великобритания. Владельцы дорожили ими и считали очень красивыми копиями изваяний времен Древнего Египта. Они предполагали, что статуи были сделаны в XVIII или XIX веке, и не знали об их настоящей исторической ценности.

Британцы собрались переезжать и решили продать скульптуры. «К нам обратилась местная семья. Они переезжали и хотели избавиться от некоторых вещей из старого сада, которые они нашли неподходящими для нового дома», — рассказал устроитель аукциона Mander Auctioneers в городе Садбери.

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Когда специалисты взялись за оценку лотов, выяснилось, что статуи длиной около 110 сантиметров каждая являются настоящими древнеегипетскими артефактами возрастом около 5000 лет. Несмотря на то, что состояние скульптур было довольно плохим — они подвергались кустарному ремонту и были закреплены на постаментах с помощью цемента — коллекционеры оказались готовы выложить за них крупные суммы.

Изначальная цена лота составила 200 фунтов стерлингов (около 20 тысяч рублей), однако всего за 15 минут она взлетела и остановилась на отметке 195 тысяч фунтов. Статуи приобрел неизвестный коллекционер, торговавшийся по телефону.

Более того, сейчас специалисты оценивают реальную стоимость статуй в 241 тысячу фунтов стерлингов (более 23 миллионов рублей).

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