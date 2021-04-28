Купленные за пару тысяч рублей старые часы оценили в миллион рублей

Пенсионер в Уэльсе принес оценщику старые наручные часы, которые купил в 1960-х годах, и узнал, что они стоят около десяти тысяч фунтов (один миллион рублей). Об этом сообщает издание The Sun.

Пожилой мужчина принес наручные часы марки Heuer на оценку на шоу Antiques Roadshow. Эксперт Элистер Чендлер (Alistair Chandler) исследовал часы и рассказал, что часы этой марки в 1960-1970-х годах ассоциировались с «Формулой-1». Он пояснил, что Heuer спонсировали соревнования, и логотипы этой компании были на комбинезонах водителей и на всем, что связано с проведением гонок.

Чендлер спросил своего гостя, интересуется ли тот автоспортом. На это мужчина ответил: «Я не большой фанат гонок, но мне понравилось, как выглядят эти часы, когда я увидел их в ювелирной лавке друга в середине 1960-х. Поэтому я купил их». Владелец часов признался эксперту, что купил их за 28 фунтов (2,9 тысячи рублей), что на тот момент составляло половину его месячной заработной платы.

Эксперт рассказал, что сейчас эта модель известна как любимые часы американского автогонщика Марио Андретти. Можно найти фотографии, где Андретти их носил. Чендлер отметил, что, если выставить часы на торги, стартовую цену на аукционе можно смело установить в семь-десять тысяч фунтов (728,7 тысячи — 1 миллион рублей).

Ранее сообщалось, что купленный жителем Эквадора на барахолке рисунок оказался работой известного художника стоимостью 10 тысяч фунтов стерлингов (миллион рублей). Работа 20 лет пролежала в коробке, пока в 2020 году мужчина не показал ее своей 31-летней британской жене.