Из жизни
 
Последние новости
Россия объявила о высылке дипломатов из стран Прибалтики и Словакии
Рудковская показала десятки пляжных фото без ретуши в ответ на обвинения фанатов
Американский штат узаконил запрет абортов
В Гидрометцентре назвали лучшие российские регионы для майских путешествий
Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным
Российский оленевод выступил в ООН прямо из тайги
Миллионер из Жуковки сломал нос жене во время ссоры из-за гольфа 
Редчайший перелет VIP-самолета ВКС России заинтересовал журналистов
Журова отреагировала на снятие российского флага на ЧМ по шашкам в Польше
Раскрыто поставляемое США на Украину летальное оружие против России
Новости партнеров
Прослушать новость

Купленные за пару тысяч рублей старые часы оценили в миллион рублей

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: BBC

Пенсионер в Уэльсе принес оценщику старые наручные часы, которые купил в 1960-х годах, и узнал, что они стоят около десяти тысяч фунтов (один миллион рублей). Об этом сообщает издание The Sun.

Пожилой мужчина принес наручные часы марки Heuer на оценку на шоу Antiques Roadshow. Эксперт Элистер Чендлер (Alistair Chandler) исследовал часы и рассказал, что часы этой марки в 1960-1970-х годах ассоциировались с «Формулой-1». Он пояснил, что Heuer спонсировали соревнования, и логотипы этой компании были на комбинезонах водителей и на всем, что связано с проведением гонок.

Чендлер спросил своего гостя, интересуется ли тот автоспортом. На это мужчина ответил: «Я не большой фанат гонок, но мне понравилось, как выглядят эти часы, когда я увидел их в ювелирной лавке друга в середине 1960-х. Поэтому я купил их». Владелец часов признался эксперту, что купил их за 28 фунтов (2,9 тысячи рублей), что на тот момент составляло половину его месячной заработной платы.

Эксперт рассказал, что сейчас эта модель известна как любимые часы американского автогонщика Марио Андретти. Можно найти фотографии, где Андретти их носил. Чендлер отметил, что, если выставить часы на торги, стартовую цену на аукционе можно смело установить в семь-десять тысяч фунтов (728,7 тысячи — 1 миллион рублей).

Ранее сообщалось, что купленный жителем Эквадора на барахолке рисунок оказался работой известного художника стоимостью 10 тысяч фунтов стерлингов (миллион рублей). Работа 20 лет пролежала в коробке, пока в 2020 году мужчина не показал ее своей 31-летней британской жене.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Antiques Roadshow guest astonished as he’s told his £28 watch is worth HUGE sum
Купленный за 73 рубля рисунок оказался дорогой работой известного художника
Купленная на барахолке за бесценок ваза оказалась дорогой реликвией
На барахолке нашли стоящее миллионы долларов фото американского бандита
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0514 марта
Бостон Корбетт

«Всемогущий Бог направил меня»

Месть убийце президента и побег из психбольницы на пони: история жизни настоящего безумного шляпника
19:1423 апреля

Огромный скелет загадочного существа обнаружили на пляже

18:2723 апреля

Флейтистке вернули оставленную в такси дорогую флейту девять лет спустя

17:3923 апреля

Учитель выпил с учениками, отвел их в стрип-клуб и ничего не вспомнил

Из жизни00:0111 марта
Дана Линн Додд (Лаванда Доу)

Девушка с идеальной улыбкой

Полиция 12 лет не могла раскрыть дело убитой в лесу девушки. В сети сделали это за два месяца
17:1223 апреля

Кошка попала под автобус, скрывалась от людей 16 дней и выжила

16:0323 апреля

Крокодилы растерзали закидывавшего сети на реке рыбака

14:5923 апреля

Женщина скрыла беременность и вышла замуж за любовника тайком от мужа

Из жизни00:0128 февраля

Сокровища народного генерала

Как тысячи людей искали выдуманный клад легендарного революционера и кто смог на этом нажиться
14:1823 апреля

Мужчина случайно убил бывшую жену

12:4723 апреля

Рыбак поймал редчайшего синего лобстера и отпустил его

11:5923 апреля

Лишенный семейных денег граф распродал хлам с чердака и разбогател

Россия
Россия начала производство первых в мире тестов «4 в 1» на ВИЧ, гепатиты и сифилис
«Трупик в колонии никому не нужен»
Что ждет больного за решеткой? Анонимный рассказ врача о тюремной медицине
Миллионер из Жуковки сломал нос жене во время ссоры из-за гольфа
«Адреналин — он держит тебя тут»
Самые страшные трагедии в истории СССР и России глазами врачей скорой помощи
Владелец московской иномарки накопил штрафов на 2 миллиона рублей
Саве срочно нужна помощь, иначе он потеряет ногу«Нечаянный удар по колену перевернул всю жизнь»
Срочная операция спасет 13-летнему Савелию ногу. Ему нужна ваша помощь
Мишустин сообщил о преодолении самого острого этапа пандемии в России
Все материалы
Мир
Япония пообещала бороться за Курилы
Джо Байден«Наступает время испытаний»
Трамп уступил России в битве за Ближний Восток. Как Байден намерен исправить его ошибки?
Отношения России и Польши назвали худшими со времен Второй мировой войны
Людской товар
В арабских странах веками процветало рабство. Почему его не искоренили до сих пор?
Президент Эквадора обратился с просьбой к Путину
Белые страдания
Модные бренды публично осуждают рабство. Почему они до сих пор используют труд невольников в Китае?
Разработчики «Спутника V» назвали причины отказа Бразилии от импорта вакцины
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
Все материалы
Экономика
Обвинения в завышении цен обрушили акции металлургических гигантов
На вес золота
Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
Клиенты «Ростелекома» получат кешбэк до 15 процентов при оплате картой «Мир»
Радиация против страха
35 лет после Чернобыльской катастрофы не прошли бесследно. Но есть и позитивный опыт
В Кремле рассказали о борьбе с ростом цен
Советский подход
Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
Бывший «Детский мир» на Лубянке переделают под богатых
Все материалы
Силовые структуры
Александра Паля доставили в полицию после заявления хоккеиста об избиении
«Это убийство похоже на ритуальное»
Почему дело о загадочной смерти красноярских школьников не могут раскрыть уже 16 лет
Стали известны подробности смерти найденной в канаве 14-летней девочки
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
В московском озере нашли привязанное к сточной решетке тело 14-летней девочки
«Мы живем в условиях холодной войны»
Генерал ФСБ — о том, к чему приведет противостояние спецслужб России и Запада
Двое россиян погибли при взрыве гранаты в квартире
Все материалы
Наука и техника
«Это только усугубит неравенство»
 
«Париж будет наш или его не будет вовсе»
Чему Ленин и Сталин научились у восставших французов
Первый в мире человек в космосе Юрий ГагаринБремя первых
60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
Танцор диско
Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Все материалы
Спорт
Бэттлинг Нельсон и Эд Волгаст«Все было пропитано кровью»
Самый жестокий боксерский бой длился 40 раундов. Бойцы покалечили друг друга и сошли с ума
«Он был Аленом Делоном нашего футбола»
Почему главный секс-символ советского спорта умер в нищете и одиночестве
Ненависть без страха
Суперпринципиальный матч МЮ с «Лидсом» и лондонское дерби — главные интриги тура АПЛ
Лучшие футбольные клубы Европы создали Суперлигу
Что известно о новом турнире для лучших команд мира и почему против него выступает УЕФА?
Все материалы
Культура
Умер любимый режиссер Квентина Тарантино
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
Актер из сериала «Глухарь» найден мертвым в Москве
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Оркестр, балет и лабрадор
«Современник» отметил 65-й день рождения премьерой «Театра» Сомерсета Моэма
Все материалы
Интернет и СМИ
Ургант нашел плюсы в возможном замедлении YouTube
Секретный революционер
В России вышел фильм о Павле Дурове. Что нового мы узнали о создателе «ВКонтакте» и Telegram?
Эксперты заявили о кибератаках из США в дни акций в поддержку Навального
«Я буду сверху»
Порнозвезды штурмуют политику. Как они намерены менять мир и что предлагают избирателям?
Россиянка сняла порно со своими детьми и попала под арест
Владислав Иванов (Лелуш)«Он истощен. Это больше не смешно»
Россиянин случайно стал звездой в Китае и оказался в плену у продюсеров. Как его пытаются спасти?
Блогерша узнала тайное увлечение возлюбленного и рассталась с ним
Все материалы
Ценности
Женщины купили косметику в популярном магазине и остались с аллергией на лице
Подарок из рая
Как рабочий костюм бедняков из прошлого века стал культовой одеждой для всего мира
Женщина нашла дешевый и эффективный способ улучшить вид старой черной обуви
На ценниках Zara обнаружили секретную подсказку по выбору нужного размера
Королева ботокса
Как экс-президент Аргентины обманывала национальный банк ради роскошных домов и нарядов
Обувь украинского политика за сотни тысяч рублей привлекла внимание журналистов
Алекс Концов«Они были там одну минуту, но эта минута стала судьбоносной»
Задержанный за голую съемку на балконе россиянин — о тюрьме в Дубае и судьбе моделей
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Мужчина сбросил 41 килограмм за семь месяцев и назвал три секрета похудения
Крошечная родинка на ноге женщины оказалась раковой опухолью
Муж утонул в океане на глазах у жены через три дня после свадьбы
Эксперты предрекли крах британской монархии после смерти Елизаветы II
Все материалы
Lotus раскрыл имя нового спорткара
Безумные мотоциклы от автомобильных брендов
Dodge с мотором от «Вайпера», Ferrari из Великобритании и другие чудеса
Hyundai представила «заряженный» кроссовер Kona N
Audi e-tron: Анти-Тесла
Колонка про Audi e-tron в средней полосе: электромобиль для консерваторов
Представлен первый электромобиль из Ливана
Горные лыжи в компании автогонщика и Mazda CX-30
Секреты успеха в горах и на треке от Бориса Шульмейстера
Volkswagen анонсировал дебют первого «горячего» электрокара
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы