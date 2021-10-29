Женщина нашла бриллиант стоимостью 194 миллиона рублей во время уборки дома

Жительница Нортумберленда, Англия, во время уборки дома нашла и чуть не выбросила бриллиант весом 34 карата, за который она сможет получить не менее двух миллионов фунтов стерлингов (194,3 миллиона рублей). Об этом сообщает BBC News.

70-летняя британка наводила порядок и собирала драгоценности и бижутерию в отдельную коробку. Она планировала выбросить ненужные безделушки, но соседка посоветовала ей показать украшения оценщику и узнать их стоимость. Тогда женщина обратилась к организатору аукционов Марку Лейну, который сначала не придал особого значения принесенному камню.

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«Мы увидели довольно большой камень, больше фунтовой монеты, и я подумал, что это кубический диоксид циркония — синтетический аналог алмаза. Он пролежал на моем столе два или три дня, пока я не воспользовался машиной для проверки алмазов», — рассказал Лейн.

Британец понял, что имеет дело с по-настоящему драгоценным камнем, и решил отправить его на проверку партнерам в Лондон, которые подтвердили ценность находки. Затем бриллиант отвезли в Антверпен, Бельгия, где его взвесили, сертифицировали и оценили. Оказалось, что вес камня составляет 34 карата.

По словам владелицы бриллианта, она не может вспомнить, где именно и когда она купила камень, но предполагает, что это произошло во время посещения барахолки.

Бриллиант поместили в сейфовое хранилище в лондонском ювелирном квартале Хаттон-Гарден до аукциона, который пройдет 30 ноября.

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