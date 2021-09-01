Россиянин нашел в гараже старую кружку и продал ее за четыре миллиона рублей

Руководитель Северного аукционного дома Андрей Ушаков рассказал о частых и необычных аукционных лотах в интервью «Московскому комсомольцу». Одним из таких лотов стала найденная россиянином в гараже старая кружка, которая ушла с молотка за 4,2 миллиона рублей.

По словам Ушакова, чаще всего петербуржцы приносят на продажу книги. Иногда попадаются недорогие издания, которые можно продать за 5-10 тысяч рублей за том. Однако удается отыскать и более ценные экземпляры стоимостью до нескольких десятков тысяч рублей. На втором месте по популярности — фарфоровая посуда и другие изделия из керамики, на третьем — драгоценности из золота и серебра.

Самые редкие участники аукциона — предметы быта и одежда. Например, в марте на аукционе, организованном Северным аукционным домом, продали чиновничий мундир второй половины XIX века. В августе на продажу выставили расшитое бисером и пайетками платье 1920 года. Также петербуржцы продают перчатки, шляпы и старинные кружева с вышивками.

Ушаков рассказал, что не так давно на торгах продали дорожный сундук фирмы Louis Vuitton, которому больше 100 лет. «Сундук хранился у нашего клиента дома, ждал своего часа — и вот, дождался. Мы его продали в июне за 180 тысяч рублей», — отметил он.

31 января 2021 года на аукционе продали кружку с портретом репрессированного российского революционера Григория Евсеевича Зиновьева, которую петербуржец нашел в своем гараже. Сначала мужчина собирался выбросить ее, но обратился к экспертам, которые высоко оценили находку. Стартовая цена кружки составила 50 тысяч рублей, однако ее приобрело частное лицо за 4,2 миллиона рублей. «Отмечу, что такая находка — редкость, предметы с изображением репрессированных деятелей уничтожали, она сохранилась чудом», — прокомментировал Ушаков.

Григорий Евсеевич Зиновьев — советский политик, революционер и член большевистской партии. Вошел в историю не только как первый руководитель и идейный лидер коммунистического интернационала, но и как серьезный соперник Иосифа Сталина.

Ранее сообщалось, что пенсионер из английского города Тонтон, графство Сомерсет, разобрал гараж и нашел старинный амулет в форме собаки. Находку оценили в два-три миллиона фунтов стерлингов (от 201,2 до 301,7 миллиона рублей).