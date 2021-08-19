Хозяин дома нашел запечатанный на сто лет чердак с ценностями на миллионы рублей

Редкие фотографии начала XX века, обнаруженные на запечатанном чердаке дома в американском городе Женева, штат Нью-Йорк, выставят на аукцион. Специалисты оценивают находку в миллионы рублей, сообщает газета Democrat & Chronicle.

В декабре 2020 года юрист Дэвид Уиткомб приобрел старое трехэтажное здание, чтобы разместить там офис своей фирмы. При осмотре одного из помещений на последнем этаже он обнаружил, что подвесной потолок скрывает вход на чердак, о существовании которого не знал ни он, ни прежний хозяин дома.

На чердаке оказалась целая фотостудия, которая оставалась нетронутой по меньшей мере сто лет. Уиткомб нашел сотни ценных предметов, в том числе фотографические пластинки и готовые отпечатки в рамах. Судя по адресам на сохранившихся письмах и посылках, они принадлежали фотографу Джеймсу Эллери Хейлу, который работал в Женеве между 1892 и 1920 годом.

Как выразился один фотоэксперт из Eastman Kodak, это все равно что открыть гробницу в Египте, которую еще не открывали и не разграбили, только в области фотографии Дэвид Уиткомб юрист

По оценке экспертов, суммарная стоимость найденных предметов составляет около 100 тысяч долларов (7,4 миллиона рублей). Особую ценность представляет портрет знаменитой суфражистки Сьюзен Энтони, снятый Хейлом в 1905 году. Еще недавно считалось, что уцелели лиши три оригинальных отпечатка, но Уиткомб отыскал четвертый. Его стартовая цена на аукционе составит пять тысяч долларов (около 370 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что старый фарфоровый чайник с потерянной крышкой и трещиной на ручке, купленный британцем за 15 фунтов стерлингов, оказался выпущен в XVII веке на первой фарфоровой фабрике в Америке. Спустя два года находка ушла с аукциона за 575 тысяч фунтов стерлингов.

