Мужчина нашел дома потайной чердак с фотографиями столетней давности

Адвокат купил здание в американском городе Женева, штат Нью-Йорк, и нашел в нем потайной чердак с множеством фотографий столетней давности. Об этом сообщает издание UPI.

Дэвид Уиткомб (David Whitcomb) рассказал, что вместе с другом исследовал купленное здание и обнаружил чердак, о котором не знал при заключении сделки.

Когда мужчины заглянули внутрь, они обнаружили, что помещение заполнено фотографиями, рамками, стеклянными негативами и другими старинными предметами. Предположительно, фотографии принадлежали фотографу Дж. И. Халю (J.E.Hale), который работал в конце XIX-начале XX века. Его имя указано на многих предметах, в том числе на письмах, которые также хранились на чердаке.

Среди фотографий хранились несколько изображений американской активистки Сьюзен Энтони, в том числе отпечаток ее официального портрета из Библиотеки Конгресса.

Большую часть найденного Уиткомб отправил на аукцион для реставрации и последующей продажи.

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