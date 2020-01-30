Из жизни
 
Последние новости
Сестра жертвы Холокоста назвала фотографии освобождения Освенцима подделкой
Названы самые популярные у автоугонщиков места краж
Европа заставит компании отчитываться об экологии
Путешественники назвали самые желанные места отдыха в России
Число пользователей Facebook достигло трети населения планеты
Самый привлекательный металл попал под подозрение
На Украине завели дело против Обамы
Количество жертв коронавируса увеличилось на четверть
Три из пяти «способных уничтожить мир за 30 минут» АПЛ оказались из России
Новости партнеров

Пенсионер разобрал гараж и нашел старинное сокровище

Перейти в «Мою Ленту»

Пенсионер из английского города Тонтон, графство Сомерсет, разобрал гараж и нашел старинный амулет в форме собаки, который оценивают в два-три миллиона фунтов стерлингов (от 162,8 до 243,6 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

66-летний Альфред Коррея (Alfred Correya) обнаружил миниатюрное нефритовое украшение в комоде. Британец рассказал, что его отец был индийским торговцем драгоценными камнями, который в 1960-х годах мигрировал в Великобританию. В 2002 году он умер, а ценный амулет остался пылиться в гараже сына.

Пенсионер наткнулся на драгоценность случайно, когда наводил порядок в гараже. По его словам, он не знал, что амулет может стоить до трех миллионов фунтов стерлингов. Эксперты полагают, что украшению около четырех-пяти тысяч лет. «Мой отец скупал всевозможные драгоценности, но именно эту собачку он считал обычной безделушкой. Судя по всему, он слегка ошибся», — отметил Коррея.

Он провел собственное расследование и выяснил, что амулет был погребен вместе с его владельцем. По версии Коррея, расхитители могил выкопали драгоценность, после чего продали краденное его отцу.

В 2019 году в доме покойной жительницы графства Уилтшир, Англия, нашли тайник с драгоценностями, которые датируются XVI веком. Рядом с замороженным мясом хранились дорогостоящие старинные украшения, в том числе подвеска в виде пеликана стоимостью около 30 тысяч фунтов стерлингов (2,4 миллиона рублей по текущему курсу).

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Somerset pensioner finds ancient dog amulet in drawer that could be worth £3million
Строители нашли в подвале здания древнее сокровище
В морозилке мертвой старушки нашли древние сокровища
Электрик нашел древний клад по дороге на работу
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0629 января

«У нас была только надежда на успех»

Как легенда об огромных залежах золота обернулась чередой смертей, потерей миллиардов и обвалом бирж
01:55Сегодня

Мужчина решил показать соседям свою огромную змею и погиб

19:4029 января

Раскрыто загадочное исчезновение английского аристократа-убийцы

18:1429 января

Нефтяник спас вмерзших в лед котят чашкой теплого кофе

Из жизни00:0227 января

«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат»

История россиянина, перебравшегося в Канаду
17:0829 января

92-летний россиянин женился на 81-летней возлюбленной и вскоре умер

15:3829 января

Старейшая в мире женщина умерла в 127 лет

14:0529 января

Воспитательница написала послание на животе мальчика и разгневала его мать

Из жизни00:0324 января
Джим Спрингер и Джим Льюис

Параллельные жизни

Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
13:1029 января

Запутавшаяся в леске мертвая черепаха принесла мужчине славу

12:0629 января

Мужчина притворился мертвым после нападения тигра и уцелел

11:0329 января

Мать с детьми 34 дня выживали в джунглях и были спасены индейцами

Россия
Песков рассказал о профилактике коронавируса в Кремле
«К нам отношение, как к обслуге»
Женщины в России работают много и тяжело. Почему у них меньше прав, чем у мужчин?
Россиян предложили реже арестовывать из-за нехватки мест в СИЗО
Михаил ИгнатьевПутин уволил скандального главу Чувашии
Игнатьев угрожал журналистам, унижал спасателей и за десять дней потерял доверие президента
Россиянам назвали способ избежать ожирения у школьников
«Если людей хотя бы не трогать — они выплывут»
Почему миллионы россиян скрывают свою жизнь от государства
Заподозренный в запое российский губернатор объяснил свое отсутствие
Все материалы
Мир
Сестра жертвы Холокоста назвала фотографии освобождения Освенцима подделкой
Men walk past newly painted murals on the 64th anniversary of "Nakba", Arabic for catastrophe, the term used to mark the events leading to Israel's founding in 1948, in Gaza City, Tuesday, May 15, 2012. Hundreds of thousands of Palestinians fled or were forced from their villages during the war over Israel's 1948 creation, an event they commemorate every year as their "Nakba". (AP Photo/Dusan Vranic)Свобода по-американски
Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
Количество жертв коронавируса увеличилось на четверть
«Америка не может не ответить»
Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
Палестина выступит в ООН против «сделки века»
США раскрыли условия «сделки века»
Палестина получит независимость и землю, Израиль — мир и Иерусалим
Джонсон рассказал о намерении «уважительно» отпраздновать Brexit
Все материалы
Бывший СССР
От Зеленского потребовали объясниться за отдых в Омане
Полицейский с пистолетом останавливает на улице прохожих для обыска. 15.12.1905«Озверевшие драгуны стреляли в людей»
Уличные бои и массовые расстрелы. Почему в Латвии с гордостью вспоминают революцию 1905 года?
Эстонский депутат потерял доступ к тайнам НАТО из-за поездок в Россию
Карательная история
Советский партизан казнил пособников нацистов. За это 50 лет спустя Латвия посадила его в тюрьму
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
«Все корчат из себя украинцев»
Половина жителей Украины говорит на русском. Но их детям запретили учиться на родном языке
Украина отправит в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Все материалы
Экономика
Самый привлекательный металл попал под подозрение
«Главное, чтобы нас в иностранные агенты не записали»
Бывший сотрудник КГБ изменил свою жизнь и придумал, как узнать о россиянах еще больше
В KFC появится искусственная курица
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Оценены последствия смертельного вируса для Украины
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Сын российского олигарха рассказал о съемной «двушке» и поездках на метро
Все материалы
Силовые структуры
В Москве объявили план «Перехват» из-за нападения на бизнесмена
Великолепная семерка
Лучшие агенты КГБ годами тайно работали по всему миру. Теперь их имена решили рассекретить
Подброшенные журналисту Голунову наркотики похитили из вещдоков
Андрей АлабушевАкадемика РАН и его жену убили в Ростовской области
На них напали прямо в квартире. Супруги могли стать жертвами грабителей
Осужденный на 15 лет россиянин сбежал из суда
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Стало известно о попытках суицида генерала СК в СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Три из пяти «способных уничтожить мир за 30 минут» АПЛ оказались из России
«Титаник» Третьего рейха
Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек
Российскую «Ангару» предложили уничтожить
«Самые страшные голодные дни»
Детьми они пережили ад. Рассказы малолетних узников еврейских гетто и нацистских концлагерей
Mail.ru выпустила умную колонку
Прирожденные убийцы
Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова?
Российский «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету
Все материалы
Спорт
Аршавина обвинили в попытке выгнать двухлетнюю дочь из квартиры
Коби навсегда
Легендарный Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Как он покорил спортивный мир и получил Оскар
Российских легкоатлетов предложили лишить Олимпиады-2020
«Заложники интриг и политики»
 
UFC стал жертвой хакеров
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легенда НБА и его дочь разбились при крушении вертолета
Роналду вошел в историю Instagram
Все материалы
Культура
Актер из «Друзей» оправдался за расизм в сериале
Эдуард Ратников«Вот тебе 500 долларов, иди делай бизнес в Америке»
Как россиянин поработал с AC/DC, Metallica и покорил США
Актер из «Школы выживания» вломился в чужой дом после употребления метамфетамина
«Мы на жизнь смотрим одним непрерывным кадром»
Как снять Первую мировую войну одним планом и получить 10 номинаций на Оскар: интервью Сэма Мендеса
Расставшуюся с арабским миллиардером Рианну заподозрили в романе с A$AP Rocky
Песня сброда
Изнасилования, интриги и коррупция: что творится за кулисами главной музыкальной премии мира
Сильвестр Сталлоне поседел
Все материалы
Интернет и СМИ
Число пользователей Facebook достигло трети населения планеты
Новые боги хайпа
TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
Россияне перечислили самые раздражающие окружающих вещи
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
Игрок КВН в 25 лет перенес инсульт и впал в кому
Мастера на все руки
 
Программисты сделали бесплатно сайт за 16 миллионов евро и уволили министра
Все материалы
Ценности
Эмили Ратаковски снялась в рекламе в прозрачном белье
Кара ДелевиньЗамкнутый круг
Как самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти
Мужчины полюбили еще один женский тренд
«Я пас коров, а теперь возглавляю Советский Союз»
Вышиванки, швейцарские часы и иномарки: как жил Хрущев
Жест «единственной красавицы Кардашьян» сочли глумлением над смертью Коби Брайана
Последняя провокация
Он раздевал жену президента и одевал Мадонну: какой след в мире моды оставил хулиган Жан-Поль Готье
Цена придуманных Коби Брайантом кроссовок достигла 60 миллионов рублей
Все материалы
Путешествия
Путешественники назвали самые желанные места отдыха в России
Передвижение во время бури. Австралийская антарктическая экспедиция, 1912Полюс недоступности
Роды во льдах, операция голыми руками и отважный кот Негр: невероятные истории покорения Антарктиды
Вылетевший в Россию самолет столкнулся со стаей птиц
«Я здесь, и мне отсюда не уехать»
Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за коронавируса
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
Названы способы избежать заражения коронавирусом в самолете
Все материалы
Из жизни
Пенсионер разобрал гараж и нашел старинное сокровище
«У нас была только надежда на успех»
Как легенда об огромных залежах золота обернулась чередой смертей, потерей миллиардов и обвалом бирж
Мужчина решил показать соседям свою огромную змею и погиб
«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат»
История россиянина, перебравшегося в Канаду
Раскрыто загадочное исчезновение английского аристократа-убийцы
Джим Спрингер и Джим ЛьюисПараллельные жизни
Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Нефтяник спас вмерзших в лед котят чашкой теплого кофе
Все материалы
Внешность и салон нового Kia Sorento показали до дебюта
Как подготовить Волгу для ралли Монте-Карло
Провожаем экипажи «двадцать первых» Волг на ралли Monte-Carlo Classique
Представлен новый Seat Leon
BMW выбрала в России лучшие кастом-байки
Уникальные мотоциклы построили на основе культовой модели R nineT
«Русский Prado» от УАЗа получит новую коробку передач
Лучшие тюнинг-проекты января 2020
Спортивный Multivan, безумный светящийся Prius и еще шесть эффектных доработок января
Все материалы
Дом
Стало известно о российской банде «маминых подруг»
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
«Разрушительные» вечеринки ужаснули жителей американского города
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Вице-премьер объяснил свои слова о реновации во всей России
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Российский регион ввел льготную ипотеку для семей с новорожденными
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы