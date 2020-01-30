Пенсионер разобрал гараж и нашел старинное сокровище

Пенсионер из английского города Тонтон, графство Сомерсет, разобрал гараж и нашел старинный амулет в форме собаки, который оценивают в два-три миллиона фунтов стерлингов (от 162,8 до 243,6 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

66-летний Альфред Коррея (Alfred Correya) обнаружил миниатюрное нефритовое украшение в комоде. Британец рассказал, что его отец был индийским торговцем драгоценными камнями, который в 1960-х годах мигрировал в Великобританию. В 2002 году он умер, а ценный амулет остался пылиться в гараже сына.

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Пенсионер наткнулся на драгоценность случайно, когда наводил порядок в гараже. По его словам, он не знал, что амулет может стоить до трех миллионов фунтов стерлингов. Эксперты полагают, что украшению около четырех-пяти тысяч лет. «Мой отец скупал всевозможные драгоценности, но именно эту собачку он считал обычной безделушкой. Судя по всему, он слегка ошибся», — отметил Коррея.

Он провел собственное расследование и выяснил, что амулет был погребен вместе с его владельцем. По версии Коррея, расхитители могил выкопали драгоценность, после чего продали краденное его отцу.

В 2019 году в доме покойной жительницы графства Уилтшир, Англия, нашли тайник с драгоценностями, которые датируются XVI веком. Рядом с замороженным мясом хранились дорогостоящие старинные украшения, в том числе подвеска в виде пеликана стоимостью около 30 тысяч фунтов стерлингов (2,4 миллиона рублей по текущему курсу).

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