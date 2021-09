Мужчина нашел редкую пластинку за миллион рублей среди хлама отца

Дерек Плант из английского города Флитвуд, графство Ланкашир, разбирал вещи в доме умершего отца и чуть не выбросил редкую пластинку The Beatles стоимостью 10 тысяч фунтов стерлингов (миллион рублей). Как сообщает Liverpool Echo, раритетную запись выставят на аукцион.

Отец 50-летнего Планта, Гарри, умер в 2009 году. Мужчина наводил порядок в доме родителя и часть коробок перенес в гараж. Недавно он решил избавиться от хлама и загрузил коробки в свой фургон, чтобы вывезти их на помойку. Вдруг он заметил выпавшую пластинку с надписью «Happiness is a Warm Gun in Your Hand. The Beatles» (название песни группы The Beatles).

Британец поставил пластинку на проигрыватель и понял, что это оригинальная запись песни. Этот вывод он сделал благодаря нескольким фактам: во-первых, в 1968 году композиция вышла с сокращенным названием Happiness is a Warm Gun. Во-вторых, в версии, которую нашел Плант, лучше слышна туба, на которой, предположительно, играл Пол Маккартни. Выяснилось, что пластинка была записана на студии Abbey Road по просьбе Маккартни, который хотел, чтобы песню услышала его новая подружка Линда.

Гарри случайно купил пластинку 40 лет назад, она хранилась в коробке с другим названием, поэтому мужчина и не подозревал о том, что приобрел редкую запись. Дерек планирует продать находку за 10 тысяч фунтов стерлингов (1 миллион рублей) на аукционе, который состоится 28 сентября.

