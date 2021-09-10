Старую чашу из дома умерших продали на аукционе за десятки миллионов рублей

Старая фарфоровая чаша, много лет хранившаяся в доме британской семьи из графства Линкольншир, оказалась редчайшим образцом китайской керамики, стоящим сотни тысяч фунтов стерлингов (десятки миллионов рублей). Об этом сообщает BBC News.

Владельцы чаши умерли, так и не узнав о ее ценности. После их смерти наследники выставили ее на аукцион, рассчитывая выручить от 500 до 800 фунтов стерлингов (от 50,5 до 81 тысячи рублей). Ажиотаж на торгах стал неожиданностью и для них, и для аукциониста.

По словам сотрудницы аукциона Stamford Auction Rooms Джессики Уолл, когда цена чаши достигла 10 тысяч фунтов, она сочла это хорошим результатом и подумала, что за такой лот вряд ли дадут больше. «Но цена продолжала расти, и тогда я стала нервничать», — вспоминает она. В итоге вещь была продана за 320 тысяч фунтов стерлингов (32,2 миллиона рублей).

Как выяснилось, оценщики не заметили, что чаша относится к уникальной разновидности китайской керамики. Подобный фарфор изготавливали по заказу императорского двора в течение короткого периода на рубеже XII века. Уцелело меньше ста предметов, сделанных в той же технике, и лишь немногие из них хранятся у частных лиц.

Ранее сообщалось, что приобретенная по дешевке на дворовой распродаже в американском штате Коннектикут фарфоровая чаша оказалась реликвией времен династии Мин, стоимость которой оценивается в полмиллиона долларов. Покупатель заплатил за нее всего 35 долларов.