Купленная за сто тысяч фунтов картина оказалась дешевкой

Купленная британкой за более чем 100 тысяч фунтов стерлингов картина известного художника оказалась дешевой работой его ученика. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает издание Metro.

Патрисия Рид (Patricia Reed) приобрела натюрморт, на котором изображены стеклянный графин и две груши на стопке тарелок, за 165 тысяч фунтов стерлингов (около 14,3 миллиона рублей). Продавец убедил ее, что картина принадлежит кисти знаменитого художника Уильяма Николсона (William Nicholson). Тем не менее натюрморт не входил в список всех известных работ живописца, поэтому женщина решила обратиться к экспертам.

Знаток живописи Джон Майатт (John Myatt), ранее сидевший в тюрьме за подделку картин, в том числе и Николсона, отметил, что не писал этот натюрморт. Экспертиза показала, что краски, которые использовались при создании картины, действительно принадлежали художнику. Подпись на задней стороне натюрморта также, весьма вероятно, сделал сам Николсон.

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Однако эксперты сошлись во мнении, что у них недостаточно оснований назвать Николсона создателем картины. Вероятнее всего, она была написана его учениками-любителями, которых он обучал в 1930-е годы в своей мастерской. Одним из этих учеников был британский премьер-министр Уинстон Черчилль.

Английский художник Уильям Ньюзем Приор Николсон прославился преимущественно созданием плакатов и иллюстраций. В 1928 году во время художественных соревнований на Олимпийских играх в Амстердаме он завоевал золотую медаль в области графики, восемь лет спустя был посвящен в рыцари.

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