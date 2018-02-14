Утерянный набросок Климта нашли в шкафу умершей бабушки

В Австрии обнаружили набросок художника Густава Климта, который долгое время считался утерянным. Об этом сообщает сайт радио ORF.

Оказалось, что рисунок «Двое лежащих» хранился у австрийской женщины, которая работала в Музее современного искусства в Линце секретаршей, а в 1977 году ушла на пенсию. Набросок хранился в музее с 1951 года, но когда наследники собственницы рисунка Ольги Егер захотели вернуть реликвию, раскрылась ее пропажа.

Выяснилось, что секретарша хранила набросок в ящике в течение многих лет. Адвокат женщины отметил, что, согласно воли умершей, он был передан во владение городской администрации.

В январе сообщалось, что картина, которую три жителя американского города Тинек хотели продать за 800 долларов, оказалась потерянным полотном Рембрандта. Полотно висело в доме с 1930-х годов, когда его приобрели на распродаже.

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