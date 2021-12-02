Раскрыт размер пенсии Бориса Моисеева

Пенсия заслуженного артиста России Бориса Моисеева составляет 85 тысяч рублей. Размер социальных выплат певца раскрыл портал Woman.ru.

Отмечается, что пенсия Моисеева складывается из официальных пенсионных выплат и доплаты за звание заслуженного артиста. Он также имеет дополнительный доход благодаря авторским отчислениям. Вместе с пенсией исполнитель ежемесячно получает около 150-170 тысяч рублей.

«Борис Михайлович — такой человек, который никогда ни на что не жалуется и никогда ничего ни у кого не просит. Ему достаточно денег. Тем более его окружают друзья, которые всегда помогут, если вдруг что-то ему будет нужно», — прокомментировал финансовое положение Моисеева директор певца Сергей Горох.

В ноябре вдова актера Михаила Державина, народная артистка России Роксана Бабаян пожаловалась на «копеечную» пенсию в размере 40 тысяч рублей.