Байден представил новый план борьбы с коронавирусом

Президент США Байден: новый план борьбы с коронавирусом не включает возможности локдауна

Президент США Джо Байден в четверг представил новый план борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией в стране в зимний период. Трансляция выступления американского лидера велась на сайте Белого дома.

«Он [план] не включает возможности шатдауна (прекращение работы федеральных органов в экстренной ситуации — прим. «Ленты.ру») и локдауна», — сказал политик.

По словам главы государства, вместо этого его администрация намерена сделать акцент на расширении масштабов тестирования и вакцинации населения США от коронавируса.

Ранее Байден оценил эффективность имеющихся вакцин против омикрон-штамма коронавируса. Он отметил, что в ближайшие несколько недель американские специалисты смогут определить, насколько легко распространяется данное заболевание, насколько оно опасно, какой вред причиняет, и способны ли вакцины справиться с ним.