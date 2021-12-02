Байден оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма COVID-19

Президент США Джо Байден оценил эффективность имеющихся вакцин против омикрон-штамма коронавируса. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме, передает ТАСС.

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Байден отметил, что в ближайшие несколько недель американские специалисты смогут определить, насколько легко распространяется данное заболевание, насколько оно опасно, какой вред причиняет, и способны ли вакцины справиться с ним. При этом президент подчеркнул, что лучшая защита против нового варианта COVID-19 — это бустерная прививка. Американский лидер также рассказал о намерении объявить о дальнейших шагах по борьбе с распространением коронавируса этой зимой.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил о том, что омикрон-штамм коронавируса может распространяться более легко. «Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться», — заявил Фаучи. Кроме того, предполагается, что новый штамм может частично избегать защиты от вакцин. «Но мы этого точно не знаем… Нужно быть готовыми», — заключил он.

Новейший штамм COVID-19 B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке, ему присвоили греческую букву «омикрон» (О). Эксперты ВОЗ признали эту мутацию вызывающей беспокойство. Она может затронуть большое число людей в мире, в том числе переболевших другими штаммами коронавируса, а существующие вакцины могут оказаться неэффективными.

