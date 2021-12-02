Восьмилетний россиянин попросил у Путина планшет и получил его

Восьмилетний россиянин из Рязани получил в подарок от президента России Владимира Путина планшет. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

В середине октября школьник отправил письмо Путину, в котором написал, что живет в многодетной семье, где семеро детей. По словам мальчика, ему нравится учиться в школе и участвовать в различных проектах. Он попросил президента помочь ему с покупкой планшета для учебы.

«Второго декабря восьмилетний школьник Рязани Петр Обувалин получил подарок от президента Российской Федерации Владимира Путина. Планшет мальчику передал губернатор Николай Любимов», — говорится в сообщении регионального правительства.

В ходе встречи с главой области школьник рассказал, что хочет стать министром и создать большую семью, как у родителей.

Ранее мальчик из якутского села Арылах попросил у президента России во время прямого эфира корову. По его словам, их животное, которое кормило всю семью, погибло. Власти Якутии рассмотрели вопрос на заседании и подарили семье мальчика корову.