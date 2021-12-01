Попросивший корову у Путина якутский мальчик дождался ее

Власти Якутии подарили корову мальчику, который попросил ее у президента Путина

В якутском селе Арылах мальчику подарили корову, которую он попросил у президента России Владимира Путина во время прямой линии. Об этом сообщают «Известия».

13-летний житель села попросил корову еще летом. Его обращение не попало на трансляцию, однако просьбу ребенка записали и направили обращение в Минсельхоз республики.

В ведомстве семье мальчика предложили поучаствовать в программе «Агростартап», чтобы получить грант на покупку коровы. Однако позднее проблему рассмотрели на совещании региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия». Долгожданную корову мальчик назвал Кэскилээнэ.

Ранее сообщалось, что Путин поручил Общероссийскому народному фронту проанализировать все обращения граждан, которые поступили в ходе прямой линии 30 июня. Россияне жаловались на проблемы с подключением к газу, на безработицу, а также на неудовлетворительное состояние школ.