Врач назвала встречающееся у половины переболевших COVID-19 последствие

Более чем у половины людей, которые переболели COVID-19, появляется сердечная деформация. Такое последствие коронавируса назвала доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Тюменского кардиологического научного центра Елена Ярославская, сообщает «Доктор Питер».

Материалы по теме «Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог «Случилось почти чудо» В Японии исчез коронавирус. Когда это произойдет в России — отвечает биолог

«Если через три месяца после выписки из стационара, на первом визите, мы диагностировали нарушения у 58,6 процента пациентов, то через год этот процент вырос до 64,7», — рассказала Ярославская.

По ее словам, проблемы с сердцем возникают не только у пожилых пациентов — средний возраст обследованных в ходе изучения последствий коронавируса людей составил 49 лет для женщин и мужчин.

Врач подчеркнула, что у кого-то нарушения в работе сердца были выявлены впервые, у кого-то обострилось течение ранее диагностированных заболеваний.

Медик добавила, что в ходе исследования специалисты отметили серьезные последствия со стороны психического здоровья — около 60 процентов участников после болезни обнаруживали нарушение тревожного спектра.

Ранее вирусолог назвала стоимость реабилитации пациента после COVID-19. По ее словам, она составляет около 40 тысяч рублей, согласно подсчетам службы обязательного медицинского страхования.