Путин назвал причину аварии на шахте «Листвяжная»

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла из-за целого ряда нарушений техники безопасности. Такую причину назвал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости в четверг, 2 декабря.

«Как было доложено, по предварительным данным, авария произошла из-за целого ряда нарушений правил техники безопасности», — заявил глава государства.

Он добавил, что к настоящему времени власти региона уже поручили ответственным органам проверить все шахты в Кузбассе. В частности, им предстоит оценить противопожарное состояние объектов, а также проверить наличие и исправность датчиков, которые показывают уровень метана в воздухе.

Взрыв в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последним данным, пострадали 99 россиян: госпитализированы 16 человек, лечатся амбулаторно — 83.