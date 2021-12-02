В мире сделали более восьми миллиардов прививок от COVID-19

Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило восемь миллиардов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальные заявления властей и статистику СМИ.

Большинство прививок (4,16 миллиарда) пришлось на три страны — Китай (2,5 миллиарда), Индию (1,2 миллиарда) и США (0,46 миллиарда). Всего же в мире люди получили 8,03 миллиарда доз вакцины от COVID-19. Отмечается, что определить точное число привитых не представляется возможным из-за того, что многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин и количестве сделанных прививок. При этом в ряде государств началась ревакцинация населения.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ задумали ограничить непривитым гражданам доступ в магазины. По информации СМИ, жителям можно будет посещать только аптеки и супермаркеты и встречаться в небольших компаниях — до двух человек. На детей правило не распространяется. Будут закрыты бары и клубы по всей стране. Планы об ужесточении мер 2 декабря собираются обсудить покидающая пост канцлера Германии Ангела Меркель, ее преемник Олаф Шольц и власти 16 федеральных земель.

