В Кремле оценили слова Зеленского о возвращении Крыма как прямую угрозу России

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении вернуть Крым под контроль Киева в Кремле расценивается как прямая угроза в адрес России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать любые все имеющиеся возможности, включая силовые, чтобы посягнуть на российский регион», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что в Кремле анализируют высказывания Зеленского, которые так или иначе связаны с Россией.

Таким образом Песков отреагировал на слова, сказанные украинским лидером в ходе выступления в парламенте в среду, 1 декабря. Как передавало РИА Новости, во время обращения к Верховной Раде Зеленский заявил, что возвращение Крыма является целью и философией Киева.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

