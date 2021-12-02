Глава ДНР допустил обращение за помощью к России в случае войны

Глава ДНР Пушилин допустил, что республика в случае войны обратится к России за помощью

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин допустил обращение за помощью к России в случае войны с Украиной, передает «Интерфакс».

На вопрос телеведущего, будет ли Донецк обращаться к Москве, если Киев начнет полномасштабный силовой сценарий, Пушилин ответил: «Мы будем действовать, исходя из ситуации».

По его словам, ДНР рассчитывает на свои силы, однако Украина «все больше привлекает внешние силы», растет число ее учений с США и НАТО. «Придется тяжело. Но в любом случае мы будем действовать по ситуации», — заверил Пушилин.

На уточняющий вопрос, не исключает ли он, что придется обратиться к России, он заявил: «Не исключаю».

В последние недели на Западе и Украине звучат заявления об угрозе российского вторжения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными утверждения об агрессивном поведении или намерениях Москвы. «Мы опасаемся, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку по силовому решению проблемы Донбасса», — сказал он.