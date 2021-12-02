Пушков оценил слова Столтенберга об отсутствии сферы интересов России

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о неприемлемости тезиса о том, что у России есть своя сфера интересов.

По его мнению, Столтенберг заблуждается. Пушков заявил, что у России есть сфера интересов — это интересы ее безопасности и экономического развития.

«Мнение представителя организации, в которую не входит Россия, для нас несущественно. Не ему определять наши права. Пусть расскажет американцам о недопустимости иметь сферы влияния за тысячи километров от берегов США», — написал он.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что тезис о сфере интересов России является неприемлемым и вызывает настороженность, так как все соседи страны являются суверенными государствами. По словам генсека, признание этого факта равняется фактическому признанию права Москвы контролировать действия соседей. «И это тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Мир, в котором большие страны могли накладывать ограничения на то, что суверенные независимые нации могли делать», — подчеркнул глава альянса.

